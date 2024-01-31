Замначальника ОБЭП попался пьяным за рулем и просил о помощи депутата Mash: замначальника рубцовского ОБЭП задержали за вождение в нетрезвом виде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что в Рубцовске Алтайского края во время рейда ГИБДД задержали заместителя начальника местного отдела экономической безопасности МВД. По данным канала, полицейский попался на вождении в нетрезвом виде и отказался подуть в алкотестер, заявив, что болеет коклюшем.

Как передает канал, пока инспекторы ГИБДД оформляли протокол, полицейский писал знакомому. По данным канала, имя знакомого совпадает с именем местного депутата, который 30 лет заведовал станцией скорой помощи. Информацию об инциденте с полицейским каналу подтвердили в МВД Алтайского края. Там пояснили, что сотрудника уволят после служебной проверки.

20 января автоинспекторы задержали Сергея Бортникова, потому что увидели признаки опьянения. Он отказался проходить освидетельствование, поэтому сотрудники составили протокол. Главное управление проверит и руководителей Бортникова, — говорится в комментарии.

Ранее Telegram-канал «Mash на волне» сообщил, что заместитель руководителя Следственного комитета по городу Ялте Платон Гулаксизов устроил драку на празднике в честь дня образования СК. По информации канала, в ходе потасовки он накинулся на старшего следователя и разбил ему лицо, драка попала в объективы камеры видеонаблюдения. Пострадавший получил травмы головы и лица, он два дня провел в больнице.