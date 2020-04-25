Замминистра транспорта Ставрополья опроверг слух о своём задержании

Замминистра дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Мераб Фахириди опроверг слухи о своём задержании. Видеообращение чиновника по этому поводу появилось в Instagram.
Накануне источник в правоохранительных органах сообщил, что Фахириди якобы задержан за махинации с землёй. На это замминистра ответил, что это ложь.
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Я продолжаю работать на своём посту, никаких обвинений мне не предъявлялось, — заявил чиновник.
Он добавил, что в субботу, 25 апреля, проверял работу КПП в регионе, а после принял участие в заседании оперативного штаба.
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