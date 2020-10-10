СМИ: заместители Собянина заболели коронавирусом

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Следователи не обнаружили признаков отравления у учеников школы № 7 в Великих Луках, которые упали в обморок во время линейки.

По словам старшего помощника руководителя областного СУ СК РФ Антона Доброхотова, химико-токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических и психотропных веществ также дало отрицательный результат. Он отметил, что предварительные результаты...