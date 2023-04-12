Задержанный согласился на повинную и попытался убить себя в Красноярске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержанный в красноярском СИЗО попытался покончить с собой, сообщила его жена в письме депутату Заксобрания Красноярского края Елене Пензиной. Текст обращения публикует портал NGS24. По словам женщины, супруга задержали 29 марта и обвинили в хулиганстве.

Как сообщает издание, на мужчину в СИЗО оказывали давление, после чего он согласился подписать явку с повинной.

В настоящее время мой муж находится в тюремной больнице ФКУ КТБ-1 на ул. Маерчака, 48, — пишет женщина.

Депутат откликнулась и заверила, что передала информацию уполномоченному по правам человека в Красноярском крае Марку Денисову. В отделе по работе со СМИ журналистам заявили, что запрос от Пензиной омбудсмену пока не поступил.

В Следственном комитете подтвердили, что дело по статье о хулиганстве существует, но подробности не озвучили.

В марте в Санкт-Петербурге задержанный попытался покончить с собой в 74-м отделе полиции. Мужчину удалось спасти благодаря незамедлительным действиям сотрудника.