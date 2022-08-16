«Загадили дом»: жители Новосибирска объяснили отказ сдавать жилье мигрантам Жители Новосибирска сообщили, что арендаторы-мигранты нередко оставляют мусор в квартире

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Жители Новосибирска отказываются сдавать жилье мигрантам из-за негативного опыта, многие арендодатели рассказывают, что они портят мебель в доме, оставляют много мусора, а некоторые пытаются съехать, не заплатив, пишет «Сиб.фм». Тем не менее, за объявление о сдаче квартиры с формулировкой «только славянам» можно получить штраф от 1000 до 3000 рублей, напомнили в издании.

Чуть больше года они прожили в доме и загадили его так, что отмывала и убирала мусор три недели. Срезали батареи, попортили всё, что можно было испортить! Не оплатили за электроэнергию, пытались выехать тайно, но не получилось, — поделилась арендодательница.

Руководитель агентства недвижимости Степан Ханамирян рассказал, что статус приезжего действительно может повлиять на стоимость аренды жилья. Как только собственник понимает, что жилье хочет снимать мигрант, он завышает цену. Иногда просят заплатить за 2-3 месяца вперед, а также часто отказываются заключать договор, чтобы потом легче было выгнать жильца.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что мигранты в России стали чаще совершать преступления. В связи с этим, политолог Сергей Наумов отметил, что службы доставки должны нести ответственность за работающих у них курьеров-мигрантов. Он согласился со словам Бастрыкина о том, что зачастую бизнесмены нанимают гастарбайтеров, чтобы увеличить прибыльность своей фирмы.