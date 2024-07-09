Задержаны участники «шариатского патруля», наводившие «порядки» в КБР Полицейские задержали 10 участников «шариатского патруля» в Кабардино-Балкарии

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Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии задержали десятерых местных жителей по подозрению в создании экстремистского сообщества и участии в нем, сообщает пресс-служба республиканского МВД. Участники группировки называли себя «шариатским патрулем», целью которого было наказание тех людей, кто не соответствует их религиозно-экстремистским убеждениям.

Участники так называемого шариатского патруля на территории Тырныауза <...> оказывали на потерпевших психологическое давление, причиняли им телесные повреждения, в том числе в виде нанесения ударов палками, — говорится в сообщении.

Как установили следователи, мужчина в возрасте 40 лет создал сообщество, которое по его задумке должно следить за поведением и образом жизни жителей города Тырныауза и его окрестностей. В марте 2017 года в преступное сообщество вступили девять человек в возрасте от 26 до 54 лет. От деятельности этих людей пострадали 14 человек. Группировка действовала до ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что мигрантов-нарушителей смогут выдворять по еще 20 статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях. Соответствующий проект закона подготовило МВД России. Большинство из статей направлены на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе на противодействие экстремистским проявлениям.