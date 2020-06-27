За сутки под Норильском собрали семь кубометров нефтяной смеси на месте ЧП

https://static.news.ru/photo/e17041d2-b840-11ea-bb07-fa163e074e61_660.jpg Фото: TRANSNEFT/facebook.com

За прошедшие 24 часа под Норильском на месте ЧП на ТЭЦ собрали семь кубометров водонефтяной смеси. Об этом 27 июня сообщили представители оперативного штаба по ликвидации последствий разлива топлива.

В общей сложности с момента происшествия было собрано 32 974 кубометра топливной смеси. Отмечается, что с мест складирования на ТЭЦ-3 вывезли 4741 тонну загрязнённого поверхностного грунта за сутки. Всего было вывезено 148 570 тонн.

С начала операции сорбентом обработано 104,7 км береговой линии и 200,7 тыс. кв. м загрязнённой территории, — передаёт ТАСС сообщение от оперштаба.

Представители МЧС сообщили о ЧП под Норильском 29 мая. В результате разгерметизации резервуара с нефтью из него вытекло около 20 тысяч тонн топлива. Только к 5 июня ведомство сообщило о локализации места разлива дизельного топлива. На территории Красноярского края был введён режим ЧС федерального уровня. Сотрудники правоохранительных органов арестовали главного инженера ТЭЦ-3 Алексея Степанова. «Норникель» потратил 5 млрд рублей на ликвидацию последствий этой утечки.

Президент РФ Владимир Путин 19 июня заявил, что специалисты выполнили огромную работу по ликвидации последствий ЧП. По словам главы государства, им удалось переломить ситуацию.

Как ранее писал NEWS.ru, работники Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичёва ДВО РАН предложили создать лабораторию или группу учёных из разных сфер науки для восстановления экосистемы на месте аварии рядом с Норильском.