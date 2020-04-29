За поездку без пропуска будут штрафовать владельца машины, а не водителя

https://static.news.ru/photo/58aa9e14-8a10-11ea-a8f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице за отсутствие пропуска на автомобиль к административной ответственности будут привлекать собственников транспортных средств, кто бы ни находился за рулём во время поездки. 29 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о внесении соответствующих изменений в свои указы от 4 и 11 апреля.

К административной ответственности за нарушение требований настоящего пункта привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств, — говорится в новом указе.

В документе также указывается, что по городу «не допускается» передвижение транспортных средств, не включённых в реестр. Фиксировать эти нарушения будут сотрудники ГИБДД, а также фото- и видеокамеры.

Как писал NEWS.ru, с 29 апреля в Москве начинает действовать сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу. Теперь продлить действия QR-кодов можно в упрощённом порядке. Все ранее оформленные пропуска будут действовать до 4 мая, но если придётся ездить на работу с 5 по 11 мая, то его нужно продлить. Важно, что это нужно успеть до 4 мая. При этом порядок оформления кодов для разовых поездок остаётся прежним. Они выдаются только два раза в неделю, а для поездок к врачу или волонтёрской деятельности — ежедневно.