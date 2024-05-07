За что на самом деле в РФ арестовали солдата из США: шпионаж или «бытовуха»

Фото: Социальные сети

Гордон Блэк

Американского солдата задержали во Владивостоке по подозрению в краже. Позже выяснилось, что мужчина приехал в столицу Приморья из Южной Кореи к своей девушке. О задержанном Гордоне Блэке известно, что ему 34 года и на родине его ждет жена. NEWS.ru разбирался, в чем обвиняют американца и что он делал в Приморье.

Зачем американский сержант приехал во Владивосток

Штаб-сержант Гордон Блэк приехал в Россию самостоятельно, а не по служебным делам, сообщили NBC собственные источники. Подразделение американца дислоцируется в Южной Корее, военнослужащий находился там в служебной командировке. Он должен был вернуться в Форт Кавазос в Техасе, но решил заехать во Владивосток к женщине, с которой его связывали романтические отношения, это подтвердила мать военного Мелоди Джонс. Предположительно, на родине сержанта ждет жена, сообщает Associated Press.

Известно, что с россиянкой Гордон Блэк познакомился в интернете. При этом, по данным агентства AP, американец начал общаться с девушкой во время своей службы в Южной Корее примерно два года назад. Возлюбленная Блэка тогда также работала в этой стране. Прошлой осенью она решила вернуться в Россию, пара продолжала общаться, и в середине апреля сержант приехал к подруге во Владивосток. При этом источник агентства уточнил, что решение об отъезде домой девушка приняла после ссоры с военным, которая произошла полгода назад.

Тем временем в Сети появились фотографии, на которых пара позирует вместе в ресторане и на природе. Американец и россиянка прожили в России две недели, после чего и случился инцидент.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

За что американского солдата арестовали в Приморье

2 мая Гордона Блэка задержали во Владивостоке по подозрению в краже. Телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что американец обокрал женщину. По словам четырех военных чиновников из США, он не должен был находиться в России и прибыл во Владивосток из Республики Кореи самовольно, не уведомив командиров о своих перемещениях.

Как передает источник «Известий», военнослужащий приехал в гости к подруге и жил с ней «какое-то время».

«Потом [в какой-то момент] начал избивать, душить. В итоге украл у нее 200 тысяч рублей и алкоголь», — рассказал источник.

Блэк покинул квартиру девушки, а позже она обнаружила, что пропали деньги. Иностранца нашли в одной из гостиниц города, сообщает «Комсомольская правда». Мужчина купил билеты и собирался улететь домой, но его задержали.

Задержание военного США во Владивостоке не связано со шпионажем или политикой, заявили в МИД России, добавив, что они не следят за судьбой американца.

«Насколько мы понимаем, это чисто бытовой криминал», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

Позже стало известно о том, что Приморский краевой суд арестовал Гордона Блэка до 2 июля. Сержанту предъявлено обвинение по статье «Кража». Сейчас он находится в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю.

«Дело завели по пункту „в“ части 2 статьи 158 УК РФ „Кража“. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — прокомментировали арест в полиции.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как на арест американца отреагировали в США

Россия незамедлительно уведомила американскую сторону о задержании соотечественника, сообщила официальный представитель Пентагона Синтия Смит. Чиновница отказалась привести детали случившегося, сославшись на «деликатность» ситуации.

Госдеп предоставляет необходимую консульскую поддержку задержанному в России американскому военнослужащему. Об этом сообщила представитель американской армии Синтия Смит.

«Российская Федерация уведомила Госдепартамент США о задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. Армия уведомила его [задержанного] семью, Госдеп предоставляет соответствующую консульскую поддержку солдату в России. Учитывая чувствительность этого вопроса, предоставить дополнительные детали пока мы не можем», — приводит ее заявление телекомпания NBC.

Associated Press предполагает, что происшествие во Владивостоке способно усугубить и без того напряженные отношения между Россией и США на фоне украинского конфликта.

Еще один американец задержан за выходку в Москве

Недавно стало известно еще об одном происшествии с участием американского гражданина, находящегося в России.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ночь на 3 мая турист из США разбил окно детской библиотеки в московском районе Щукино. Он проник в помещение примерно в 04:00, затем разделся и лег спать. Известно, что американец работает репетитором по английскому языку. Он окончил курсы в Международной академии TEFL (ITA). В России по своей туристической визе он имеет право проживать до конца 2024 года.

РЕН ТВ со ссылкой на свой источник утверждает, что имя американца — Рассел Никум. По данным канала, мужчина напился в баре, где поругался со знакомыми. Он доказывал всем, что его похитили, а затем уехал из бара на такси.

ТАСС со ссылкой на Хорошевский районный суд передает, что против американца возбудили дело о мелком хулиганстве. Ему назначено административное наказание.

После происшествия с американским военным во Владивостоке американские СМИ вспомнили историю о «живом трофее Ким Чен Ына» — так называют 23-летнего американского военнослужащего Трэвиса Кинга, который 18 июля по собственной воле перешел из Южной Кореи в Северную и отдался в руки пограничников КНДР.

Служивший в Южной Корее Кинг сбежал из аэропорта перед вылетом в США, примкнул к экскурсии по демилитаризованной зоне, а затем «громко засмеялся и просто побежал между какими-то зданиями в направлении границы».

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