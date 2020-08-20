Дети пригласили Путина в Крым на открытие Академии футбола

https://static.news.ru/photo/2c28ed92-e2e3-11ea-88a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Академия футбола Крыма/youtube.com

Юные футболисты Крыма записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они пригласили его на открытие Академии в Евпатории — первой на полуострове высшей школы футбольного мастерства.

Данное мероприятие официально состоится 29 августа 2020 года. До этого в Академии провели три отборочных этапа для отбора 150 сильнейших футболистов. Всего в соревнованиях приняли участие 500 человек.

С первого сентября лучшие претенденты сядут за парты. Для них уже подготовили специализированные классы, сообщается на сайте Крымского футбольного союза.

Как ранее писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин назвал отличительную черту россиян. По его словам, это бескорыстная поддержка нуждающихся.