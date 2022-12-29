В Крыму с размахом отметят 95-летие Че Гевары

Фото: hutchison/Global Look Press

В Крыму планируют с размахом отметить юбилей лидера кубинской революции Эрнесте Че Гевары, со дня рождения которого в 2023 году исполнится 95 лет. По случаю знаменательной даты на полуострове откроют аллею в честь легендарного борца за свободу и установят памятный знак, сообщает «МК в Крыму». Также в Симферополе пройдут литературные чтения по случаю 180-летия кубинского писателя Хосе Марти. О планируемых мероприятиях на праздновании Дня освобождения Кубы в Крымском инженерно-педагогическом университете рассказала вице-премьер республики Ирина Кивико.

В программе открытие аллеи имени лидера кубинской революции и установка памятного знака. Также планируется наладить взаимодействия между вузами полуострова и латинской республики, — сообщило издание.

Памятный знак, уточнила Кивико, планируют установить рядом с памятником Фиделю Кастро в селе Оленевка. Че Гевара посещал Крым, и знак будет напоминанием об этом, сказала она.

Весной 2018 года в Крыму побывал и сын кубинского революционера. Эрнесто Гевара приезжал в Симферополь на открытие фотовыставки, посвященной его отцу.

В ноябре памятник Фиделю Кастро открыли в московском районе Сокол. В торжественной церемонии участвовали президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель.