Японские эксперты в области технологий утилизации отходов посетят южную часть Курильских островов.
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга по итогам переговоров японского премьер-министра пресс-секретарь японского МИД Такэси Осуга и президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
По его словам, группа специалистов приедет в сентябре.
Оба лидера приветствовали начало пилотных проектов на островах в рамках совместной деятельности, — рассказал Осуга.
Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ прочитал четверостишье из произведения Тютчева, говоря об отношениях с Россией.