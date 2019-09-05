https://static.news.ru/photo/7fd32688-cfcf-11e9-82d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Frolov/Danita Delimont/Global Look Press

Японские эксперты в области технологий утилизации отходов посетят южную часть Курильских островов.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга по итогам переговоров японского премьер-министра пресс-секретарь японского МИД Такэси Осуга и президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

По его словам, группа специалистов приедет в сентябре.

Оба лидера приветствовали начало пилотных проектов на островах в рамках совместной деятельности, — рассказал Осуга.

Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ прочитал четверостишье из произведения Тютчева, говоря об отношениях с Россией.