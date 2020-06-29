Якутянка взяла кредиты на 2,6 млн рублей ради «военного хирурга» из Сирии

https://static.news.ru/photo/08ff3f60-ba16-11ea-abf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Якутии набрала кредитов на более чем 2,6 млн рублей для мужчины, представившегося военным хирургом из Сирии.

Инцидент произошёл в городе Мирный. 53-летняя женщина обратилась в полицию сообщив, что получила в Instagram сообщение от некого «Дэвида Ричарда Ларри», который сказал, что работает военным хирургом и по контракту служит в Сирии. Между ними завязалась романтическая переписка, позднее перешедшая в мессенджер WhatsApp. Через несколько дней «врач» сообщил жертве «хорошую новость» — ему якобы выдали крупную сумму денег в качестве премии. Мужчина заявил пострадавшей, что намерен отправить ей средства посылкой для сохранности, так как хочет переехать жить в Россию, заключить с ней брак и построить больницу.

Аферист уточнил домашний адрес и электронную почту женщины. Чуть позже ей пришло письмо от якобы транспортной компании о том, что необходимо внести оплату за доставку в размере 157 тысяч рублей. В этот же день пострадавшая взяла кредит и отправила деньги на указанный счёт, однако в ответ получила уведомление с просьбой оплатить оформление сертификата. Она вновь оформила кредит и через банковскую кассу перевела 456 тысяч рублей.

Позже, чтобы получить заветную посылку с крупной суммой денег, потерпевшая сделала ещё несколько переводов. В общей сумме дистанционный аферист выманил у неё 2 613 000 рублей, — уточнили в пресс-службе регионального МВД.

Как рассказала женщина, «военный хирург» всё время поддерживал связь и заверял, что все расходы и долги оплатит после переезда в Россию.

Ранее NEWS.ru писал, что уроженец одной из стран Африки задержан тульскими полицейскими в Москве по подозрению в мошенничестве на сумму более 1 млн рублей. По данным МВД, мужчина вступил в переписку с 46-летней жительницей Тулы, в ходе которой представился иностранным военным, служащим в Афганистане. После двухмесячного общения он предложил ей выйти за него замуж.