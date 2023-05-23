Ядовитое облако нависло над российским городом Токсичное облако газа появилось в небе над Комсомольском-на-Амуре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В небе над Комсомольском-на-Амуре зависло токсичное облако газа, которое появилось в утренний час пик, пишет издание AmurMedia. Вредные вещества могли попасть в воздух в результате выброса на металлургическом заводе «Амурсталь», предположили в природоохранной прокуратуре Хабаровского края, которая начала проверку.

Я и общественники оперативно приехали на место вероятного сброса вредных веществ и зафиксировали инцидент на видео. После этого я составил акт и направил два обращения: одно в управление лицензирования, второе в природоохранную прокуратуру, — рассказал инспектор по охране окружающей среды при правительстве региона Михаил Тиняев.

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура выясняет обстоятельства загрязнения воздуха, при наличии оснований по результатам проверки примут меры.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту загрязнения воздуха в рязанской деревне Турлатово. СМИ писали, что жители населенного пункта жаловались на ухудшение здоровья из-за вредных веществ и едкого запаха, связывая это с деятельностью местного завода «Технониколь», на котором выпускают продукцию из каменной ваты.