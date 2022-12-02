«Я счастлив это делать»: в Хабаровске уничтожили книги с ЛГБТ-пропагандой «Совет отцов» в Хабаровске скупил и уничтожил тираж книги «Лето в пионерском галстуке»

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Общественная организация «Совет отцов» выкупила весь тираж книг «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка» авторов Елены Малисовой и Катерины Сильвановой, после чего показательно уничтожила на предприятии в Хабаровске. Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео, на котором один из членов «Совета» разрывает книгу и критикует западные ценности, восхваляя Россию.

Я счастлив это делать. Это рвать. Это все отвратительно, убого и этого не должно быть в России. Просто не должно быть. Если Запад решил сойти с ума, это право Запада. Мы не Запад, мы отдельная цивилизация, великая цивилизация с тысячелетней историей. У нас свои ценности, основанные на православии, мы Третий Рим, нам это не нужно, — высказался мужчина.

Один из участников рейда в книжные магазины в Хабаровске Андрей Никонов сообщил, что указанные книги скупил местный депутат Юрий Ягодин. По словам участника «Совета отцов», родители обеспокоены тем, что рядом с хабаровскими школами продается литература, пропагандирующая ЛГБТ. Никонов подчеркнул, что представители общественной организации уже обратились к местным владельцам книжных магазинов, чтобы они убрали с полок запрещенные книги.

Это обращение родителей. Они обеспокоены, что рядом с учебными заведениями распространяется данная литература. Это наше второе мероприятие, такое обращение к бизнесу, чтобы они убрали с полок вот эту нетрадиционщину, вот это извращение. В этот раз с нами выразил желание пойти зампред городской Думы Ягодин. Ему принадлежит идея выкупить литературу, он это покупал, он это оплачивал, — заявил Никонов.

Романы «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка» обвинили в пропаганде ЛГБТ-ценностей.

Ранее Совет Федерации одобрил пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. До этого его в трех чтениях единогласно приняла Госдума. Законы подразумевают запрет ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола в рекламе, СМИ, книгах, кино и аудиокнигах. Пропаганду запретят в том числе и среди взрослых россиян. Авторами законодательной инициативы стали спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, а также более 300 депутатов ГД.