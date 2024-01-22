«Я эту мразь убью»: педагог в Братске осыпала угрозами ученика В Братске учитель накричала на ребенка и попала на видео

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В школе №24 города Братска в Иркутской области 19 января произошел конфликт между педагогом и учеником. Учитель оскорбила ребенка и высказала в его адрес угрозы. Видео с инцидентом опубликовал паблик в соцсети «Вконтакте» «Узнай за Братск».

Это ты мразь конченная. Я эту мразь убью! — кричит педагог в видео.

Автор видео рассказывает, что педагог начала кричать, когда ребенок попытался войти в класс. На кадрах видно, что за ребенка вступилась другая женщина. По рассказам очевидцев, ребенок назвал педагога «конченой». Известно, что у мальчика проблемы с поведением — он часто срывает уроки.

Прокуратура Иркутской области сообщала о начале проверки в учебном учреждении. Сотрудники ведомства установят все обстоятельства конфликта. В комитете по образованию администрации города Братска назвали ситуацию вопиющей. Ведомство взяло ее на контроль.

Конфликт между учеником и учителем перерос в недопустимые оскорбления. Случай вопиющий. <...> В школе начато служебное расследование, в ходе которого предстоит выяснить все обстоятельства и принять решения, приказ директором был издан сразу. Комитет по образованию взял эту ситуацию под свой контроль. Мы приносим свои извинения родителям учащегося. Беспокоимся за здоровье педагога. Обязательно честно разберемся и, при необходимости, примем меры, — заявили в комитете.

Ранее в поселке Отрадное Воронежской области педагог местной гимназии во время урока физкультуры ударил школьника, у которого завязалась драка с одноклассницей. Видео инцидента оказалось в соцсетях. Прокуратура начала проверку в отношении педагога.