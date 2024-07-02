Названа возможная причина взрыва газа в Стерлитамаке Взрыв газа в Стерлитамаке мог произойти при проведении ремонтных работ

Фото: t.me/mchs_official*

Взрыв газа в башкирском городе Стерлитамаке мог произойти в ходе проведения ремонтных работ, следует из сообщения региональной прокуратуры. Надзорное ведомство уже организовало проверку в связи с инцидентом в доме на улице Артема.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося, даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации и ремонте газового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в 11:00 по местному времени (09:00 мск) сотрудники газовой службы искали причину утечки газа, в этот момент произошел взрыв. В результате инцидента погибла женщина, травмы получили двое несовершеннолетних и двое сотрудников газовой службы, утверждают в прокуратуре.

Администрация Стерлитамака сообщала, что в результате ЧП погиб человек, пострадали еще семь, включая двоих детей. На месте происшествия создали оперативный штаб во главе с руководителем администрации города Рустемом Газизовым.

Ранее два человека получили травмы в результате взрыва газа в частном доме в Ингушетии. Пострадавшие были доставлены в реанимацию Назрани в тяжелом состоянии. Взрыв прогремел на первом этаже двухэтажного дома. В здании были выбиты стекла и двери, но конструкция дома не была нарушена. Открытого возгорания удалось избежать.