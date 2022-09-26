«Сейчас все поедем домой»: военкому в Усть-Илимске выстрелили в живот Очевидец: оружие стрелявшего в военкомате Усть-Илимска было самодельным

Фото: Скриншот с видео/incident_ui/vk.com

Нападавший Руслан Зинин сказал «Сейчас все поедем домой» перед тем, как открыть стрельбу по военкому Усть-Илимска Александру Елисееву, сообщил очевидец происшествия. Военком получил серьезные ранения и был госпитализирован.

Очевидец стрельбы в военкомате Усть-Илимска рассказал NEWS.ru, что самодельное оружие, «как из кино «Брат-2», Зинин принес с собой. Выстрелов было несколько, не менее двух. Стрелявшего задержали вскоре после прибытия силовиков, однако вызов в полиции «принимали долго».

[Стрелявший] смотрел по сторонам, я пересекался с ним взглядом. Взгляд был тяжелый. Сказал, что сейчас все домой поедем, подошел к нему (военкому. — NEWS.ru) и выстрелил ему в живот, только сбоку. Орудие [задержанный] принес с собой, самодельное какое-то. Наподобие как из кино «Брат-2». Стрелял один раз. О нем (о стрелявшем. — NEWS.ru) ничего не знаю. Рассказывал [военком] о ситуации в стране, — рассказал очевидец.

Ранее стало известно, что в Усть-Илимске мужчина открыл огонь в военкомате. Как он прошел в военкомат с оружием, пока непонятно.

Нападавшему исполнилось этим летом 25 лет. Известно, что он проживает в Усть-Илимске, не работает и должен был быть мобилизован 26 сентября.