Выжившая в пожаре мать рассказала, как выкидывала детей с балкона

https://static.news.ru/photo/08ca3a82-eeae-11ea-a7ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: 54.mchs.gov.ru

Молодая женщина, которой удалось спасти себя и детей во время пожара в одном из домов Новосибирска, рассказала о случившемся. По словам 25-летней Любови, она несколько раз упала в обморок, но всё же смогла выкинуть сыновей трёх и четырёх лет с балкона.

Квартира на третьем этаже дома по улице Мясниковой загорелась около 7 утра. Любовь проснулась от запаха гари. Вместе с ней спал один из детей. Она сразу же побежала искать второго. После чего женщина вывела их на балкон и стала звать на помощь прохожих.

Люди начали помогать, расстелили покрывало, стали кричать, чтобы я выкидывала детей. Конечно, страшно детей с третьего этажа выкидывать. Но пришлось. Я не помню, как я это сделала, я не понимаю, как у меня хватило смелости на это, — приводит её слова новосибирское издание ngs.

Позже ей помогли спуститься из горящей квартиры на простынях. Ни дети, ни их мать серьёзно не пострадали. У них сгорели личные вещи. Квартиру женщина снимала у своих знакомых, которые на лето уехали жить на дачу. Сама она живёт на Колыме. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём ребёнка.

Ранее NEWS.ru писал, что мать и её двое маленьких детей погибли в пожаре в отдалённом посёлке Сандакчес Туруханского района на севере Красноярского края.