Выжившая после взрыва на Крымском мосту девочка не знает о гибели родителей

Фото: nac.gov.ru

Родителей 14-летней девочки, пережившей теракт на Крымском мосту, могут похоронить втайне от нее, сообщает Telegram-канал Mash. Это связано с тем, что психологи запретили говорить ребенку о смерти мамы и папы, так как это может негативно сказаться на процессе восстановления. Дедушка и бабушка девочки пока не собираются ехать к ней в больницу, так как они бояться показать эмоции и рассказать о трагедии.

Отмечается, что за телами погибших супругов из Белгородской области уже выехала машина, которая доставит их в Новый Оскол. Их планируют похоронить на местном кладбище. Врачи собираются рассказать школьнице о похоронах уже после того, как она пройдет лечение после получения ранений.

Главный врач Детской краевой клинической больницы в Краснодаре Елена Клещенко ранее рассказала о состоянии раненой девочки. По ее словам, она стабильна, врачи рассматривают возможность ее перевода. Предполагается, что соответствующее решение будет сделано в течение дня.

Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь с 16 на 17 июля в результате атаки со стороны ВСУ с применением беспилотных надводных аппаратов. Национальный антитеррористический комитет классифицировал этот инцидент как теракт.