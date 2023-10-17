Выгнанный из больницы пенсионер умер на морозе В Карелии пенсионера выгнали из больницы, и он умер на морозе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники больницы карельского города Костомукша выгнали пожилого пациента, перенесшего инсульт, сообщает Lenta.ru со ссылкой на рассказ дочери пенсионера. По словам женщины, ее отец был дезориентирован и считал, что он находится дома. После того как его выгнали из больницы, мужчина забрел в лес, где увяз в болоте. В ближайшее время состоятся его похороны.

Дочь пожилого пациента рассказала, что ее отцу стало плохо 11 октября. Он был госпитализирован в больницу Костомукши с подозрением на инфаркт. Пациента разместили в реанимации сосудистого отделения, а затем перевели в общую палату с диагнозом «инсульт». Врачи предупредили, что на лечение уйдет около месяца. Отмечается, что после инсульта поведение мужчины изменилось.

Он нервничал, переживал, много курил, грубил, когда я ему говорила, что он находится в больнице. Ему казалось, что он дома, — рассказала она.

Женщина отметила, что уже 13 октября она прибыла в больницу, чтобы проведать родственника, однако там его не оказалось. Выяснилось, что перенесшего инсульт пенсионера выгнали из-за плохого поведения в приемный покой. Однако и там его не оказалось. Полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт» начали поиски мужчины. Позднее он был найден в лесу. Пенсионер увяз в болоте. Минздрав Карелии организовал проверку в больнице Костомукши.

В марте 2023 года стало известно о смерти пациента одного из реабилитационных центров Саратова. По данным Telegram-канала SHOT, мужчину по имени Руслан замучили до смерти. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.