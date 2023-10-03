Высокопоставленный чиновник из Калужской области угнал КамАЗ с древесиной Baza: глава отделения экономической безопасности в Калужской области угнал КамАЗ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что глава отделения экономической безопасности и противодействия коррупции одного из районов Калужской области угнал КамАЗ с древесиной. По информации канала, сотрудник подделал протоколы опросов, чтобы снять с себя подозрения.

Как уточнила Baza, подозреваемый является майором. 15 сентября он подговорил своего знакомого угнать КамАЗ с 17 кубами древесины и довезти его до деревни Тимошино. Чтобы товарища не остановили на пропускном пункте, обвиняемый лично сопроводил грузовик, говорится в публикации.

Позднее владелец КамАЗа и древесины заявил о пропаже в полицию. Майор при этом вызвался сам опросить пострадавшего. По данным канала, в протокол он вписал нужные ему формулировки, однако через неделю подлог заметили. После этого подозреваемый лишился работы.

Теперь Следственный комитет начал проверку произошедшего. В отношении чиновника могут возбудить сразу несколько уголовных дел, в том числе по статьям о краже и превышении полномочий, говорится в публикации.

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