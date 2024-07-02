Mash: погибший при урагане в Петербурге строитель снимал стихию на видео

Фото: ТАСС

Еще одну жертву урагана обнаружили в Новом Токсово в Ленобласти, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Огромное дерево на Хвойной улице упало на 26-летнего строителя, которые, как утверждают авторы канала, решил снять бушующую стихию на видео.

По словам напарника погибшего, когда начался сильный ветер, парень решил снять ураган. Следом за грохотом падающих деревьев его коллега услышал только тишину, молодой человек так и не вернулся в бытовку. Позже второй строитель пошел искать своего друга и нашел его лежащим в канаве, придавленным огромным стволом. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

По данным администрации Ленобласти, во время урагана было повалено 525 деревьев, причем больше всего пострадали Сланцевский (324 дерева) и Гатчинский (49 деревьев) районы.

Также в результате урагана в Санкт-Петербурге погиб 11-летний мальчик. На ребенка упало дерево. Инцидент случился у дома № 77 на проспекте Шаумяна. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии, затем наступила клиническая смерть. Ребенок скончался, не приходя в сознание.

До этого стало известно, что недалеко от парка Победы 36-летнюю женщину зашибло насмерть упавшим деревом, она скончалась. В момент происшествия погибшая выносила мусор, инцидент произошел на проспекте Юрия Гагарина.