Выезд «Газели» на встречку обернулся погибшим и четырьмя пострадавшими МВД сообщило о погибшем и четырех пострадавших в ДТП под Новосибирском

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Авария с участием «Газели» и автомобиля Peugeot Boxer произошла в Искитимском районе Новосибирской области, сообщила пресс-служба регионального МВД. В результате ДТП пострадали четыре человека. Также известно об одном погибшем. По информации ведомства, «Газель» выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршруткой.

Водитель автомобиля «Газель», двигаясь по автодороге Р-256 со стороны г. Барнаула в сторону г. Новосибирска, на 73-м км, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, допустил столкновение с маршрутным автомобилем «Пежо Боксер», — говорится в сообщении.

Медицинская помощь понадобилась водителям обоих транспортных средств и двум пассажирам Peugeot. На момент аварии в салоне маршрутного автомобиля находились 17 человек. Сотрудники Госавтоиспекции продолжают работать на месте происшествия.

Ранее сообщалось об аварии с участием «Газели» и легкового автомобиля в Дагестане. В результате происшествия погиб 85-летний водитель. Его тело из машины извлекли очевидцы, после чего автомобиль начал «вальсировать» на дороге.