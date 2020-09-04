Выброшенный на берег Приморья «корабль-призрак» из КНДР взяли под охрану

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Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса могут продлиться в Москве от двух до шести месяцев. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мы приступаем со следующей недели к большому исследованию — пострегистрационному испытанию вакцины. Оно продлится от двух до шести месяцев, — заявил в эфире Первого канала Собянин. Массовая вакцинация от коронавируса,...