Выброшенный на берег Приморья «корабль-призрак» из КНДР взяли под охрану

Выброшенное тайфуном «Майсак» на берег в Приморье северокорейское судно «Кальма 2», которое местные жители прозвали «корабль-призрак», взято под круглосуточную охрану. Оно было арестовано в прошлом году и стояло на рейде вблизи Находки.
Команда северокорейских моряков осуждена за незаконную добычу водных биоресурсов. Судно из КНДР оставалось в порту, так как продолжается суд над капитаном. Вчера моряки сходили на берег для проведения процессуальных действий. Судно (находится) под круглосуточной охраной, — сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Тайфун «Майсак» обрушился на Корейский полуостров и юг Приморья 3 сентября. В российском регионе пострадали 70 муниципалитетов. Было нарушил электро- и водоснабжение. Скорость ветра достигла 40 м/с. Один человек погиб вследствие падения дерева. В Северной Корее наиболее пострадала прибрежная провинция Кангвон и, в частности, портовый город Вонсан. Официальные власти сообщили о десятках жертвах. Пхеньян намерен наказать региональных чиновников, не выполнивших инструкции правящей партии по предотвращению последствий удара стихии, писал NEWS.ru.
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