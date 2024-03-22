«Вы пушечное мясо»: высказывания блогера из Батайска заинтересовали СКР СК проверит блогера, которая назвала участников СВО «пушечным мясом»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Блогер Нелли из Батайска назвала участников СВО «пушечным мясом», после чего запись с этими высказываниями распространилась в Сети. Теперь Следственный комитет Ростовской области начал проверку в отношении стримерши, сообщили в пресс-службе ведомства.

В сети Интернет распространена видеозапись с информацией о том, что жительница Ростовской области допускает публичные оскорбительные высказывания в адрес участников СВО, выполняющих свой воинский долг по защите граждан и национальных интересов государства. В связи с опубликованной информацией организовано проведение доследственной проверки, — сообщили в СКР.

Ведущая стримов Нелли отвечала на вопросы подписчиков, когда речь зашла об отношении к участникам спецоперации. Девушка также призвала российскую сторону подружиться с США.

Я считаю вас пушечным мясом, я не уважаю вас. Потому что вы мясо. Вы идете туда, чтобы сдохнуть. <...> За что вы сражаетесь? Почему вы не можете подружиться с Америкой? <...> 80% там просто сдыхают, это бойня, — заявила стримерша в эфире.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 37-летнего жителя Сочи по подозрению в распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.