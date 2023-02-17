«ВСУ ввели серьезные резервы»: эксперт о сложностях окружения Артемовска Эксперт Матвийчук рассказал, что темпы наступления под Артемовском упали из-за резервов ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Под Артемовском (переименован в Бахмут) продолжаются тяжелые бои из-за того, что ВСУ ввели резервы, оценил для NEWS.ru оперативно-тактическую обстановку военный эксперт, ветеран разведки ВДВ Анатолий Матвийчук. По его словам, украинские военные пытаются выбить со своих позиций части ВС России.

В направлении Бахмута (Артемовск) продолжаются тяжелые бои. Противник ввел на указанном участке фронта достаточно серьезные резервы и пытается выбить нас, как говорится, «в глубину». Правда пока у ВСУ ничего из задуманного не получается. И мы успешно пресекаем все попытки атаковать наши позиции, — заявил Матвийчук.

По его словам, ВКС России и артиллерийские соединения, практически круглосуточно продолжают наносить противнику существенный ущерб. Эти удары не дают ВСУ проводить ротацию и подвозить на позиции значительное количество военной техники, и снарядов.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские военные могут в ближайшее время отступить из Артемовска. По его словам, тактические отступления могут понадобиться для сохранения армии, а также для укрепления линии обороны. Он подчеркнул, что сейчас главная задача для ВСУ — не пустить российских военных к Славянску и Краматорску через Артемовск.