Под Артемовском (переименован в Бахмут) продолжаются тяжелые бои из-за того, что ВСУ ввели резервы, оценил для NEWS.ru оперативно-тактическую обстановку военный эксперт, ветеран разведки ВДВ Анатолий Матвийчук. По его словам, украинские военные пытаются выбить со своих позиций части ВС России.
В направлении Бахмута (Артемовск) продолжаются тяжелые бои. Противник ввел на указанном участке фронта достаточно серьезные резервы и пытается выбить нас, как говорится, «в глубину». Правда пока у ВСУ ничего из задуманного не получается. И мы успешно пресекаем все попытки атаковать наши позиции, — заявил Матвийчук.
По его словам, ВКС России и артиллерийские соединения, практически круглосуточно продолжают наносить противнику существенный ущерб. Эти удары не дают ВСУ проводить ротацию и подвозить на позиции значительное количество военной техники, и снарядов.
Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские военные могут в ближайшее время отступить из Артемовска. По его словам, тактические отступления могут понадобиться для сохранения армии, а также для укрепления линии обороны. Он подчеркнул, что сейчас главная задача для ВСУ — не пустить российских военных к Славянску и Краматорску через Артемовск.