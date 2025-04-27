ВСУ устроили цех по сборке БПЛА в необычном месте Дзержинска Штурмовик Каскад заявил, что ВС РФ нашли цех по сборке БПЛА в Дзержинске

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На одной из позиций ВСУ в Дзержинске штурмовики Вооруженных сил РФ обнаружили цех по сборке дронов-камикадзе, рассказал РИА Новости штурмовик 51-ой армии с позывным Каскад. По его словам, он располагался на стадионе, где у ВСУ был военкомат с большими запасами воды, провизии и военной формы.

Нам попался цех по сборке FPV (ударные дроны — ред. NEWS.ru). Кустарный цех, собирали прямо там, снаряжали и, видимо, оттуда же и летали. Большие FPV, с нагрузкой где-то 7-8 кг, потому что винты здоровые, — отметил собеседник агентства.

Каскад добавил, что подробно все рассмотреть не было времени. ВСУ открыли огонь, и пришлось быстро разбирать позицию.

Ранее Telegram-канал «От Мариуполя до Карпат» сообщил, что по железнодорожной инфраструктуре Херсона был нанесен удар. По данным журналистов, военный поезд Херсон — Львов, несколько вагонов которого были уничтожены, использовался для снабжения группировки ВСУ.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов информировал, что военнослужащие Вооруженных сил России нанесли удар по ремонтной базе ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области. Он уточнил, что на базе ремонтировались в том числе немецкие танки Leopard 2. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.