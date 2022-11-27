ВСУ потеряли до 85 человек за сутки в боях против ЛНР Народная милиция ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 85 человек

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

ВСУ потеряли до 85 человек за сутки в боях против военнослужащих Луганской Народной Республики, заявил представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко. Он добавил, что украинская армия также потеряла три танка, шесть БТР, две артиллерийские установки, один БПЛА, а также 20 единиц специальной автомобильной техники.

В ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 85 человек личного состава, — говорится в сообщении ведомства.

Накануне представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженные силы России помешали попыткам украинской армии восстановить утраченное положение на Южно-Донецком направлении. По данным ведомства, успехов удалось достичь благодаря ударам артиллерии и работе штурмовиков.

Ранее он сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по пунктам дислокации польских наемников под Харьковом. По его словам, в результате атаки было ликвидировано до 200 человек. Представитель ведомства также добавил, что на Купянском направлении отражены две атаки ВСУ. По данным Минобороны, противник был отброшен, ликвидировано до 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины.