ВСУ обстреляли центральный район Донецка Мэр Донецка Кулемзин сообщил об обстреле Ворошиловского района со стороны ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что центральный Ворошиловский район Донецка подвергся обстрелам со стороны украинских войск. По городу были выпущены три снаряда калибром 155 мм, сообщил глава города в своем Telegram-канале.

Зафиксировано попадание в здание администрации Ворошиловского района. Поврежден фасад здания, выбито остекление окон, — уточнил Кулемзин.

Под огнем оказались также Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Информация о пострадавших уточняется.

В понедельник, 17 октября, Донецк подвергся самому сильному обстрелу со стороны украинских войск. По городу были выпущены два снаряда РСЗО «Ураган», а также снаряды «натовского» калибра «Ураган». Под обстрел попали Петровский, Киевский и Куйбышевский районы города.

Ранее Совет Федерации на пленарном заседании утвердил указ президента РФ Владимира Путина о введении военного положения в четырех приграничных регионах страны. Этот режим будет действовать в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.