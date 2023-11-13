ВСУ начали беречь технику под Клещеевкой Боец спецназа «Сибирь»: ВСУ берегут технику на Артемовском направлении

Фото: МО Украины

Украинские военные начали беречь свою технику на Артемовском направлении, рассказал РИА Новости боец спецназа «Сибирь» Южной группировки ВС РФ. По его словам, ВСУ эвакуируют раненых и производят поднос боеприпасов пешком уже за несколько километров от своих позиций под Клещеевкой.

Противник начал бережнее использовать свою технику, и уже нет такого, чтобы он подвозил свой личный состав, свою пехоту близко к нашим позициям. Ротация противника сейчас происходит примерно в двух-трех километрах, — рассказал военнослужащий.

Боец отметил, что украинцы не рискуют приближаться даже для эвакуации своих раненых сослуживцев. По его словам, ВСУ выносят раненых минимум за километр от позиций российских войск.

Спецназовец предположил, что противник испытывает нехватку конкретно бронированных машин. Он отметил, что сейчас ВСУ в основном передвигаются на легкой технике, такой как пикапы.

Ранее боец спецназа «Сибирь» сообщал, что ВС РФ начали применять дроны-камикадзе в паре с артиллерией для ударов по ВСУ в районе Клещеевки. Он объяснил, что сначала в блиндаж отправляют снаряд, после чего пехоту, покидающую укрытие, уничтожают с помощью беспилотников и минометов.