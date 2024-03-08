ВСУ атаковали морской порт в Херсонской области Сальдо: ВСУ ударили по простаивающему Скадовском морском порту

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали простаивающий Скадовский морской порт, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, повреждение получило пустующее административное здание. Никто из жителей не пострадал, на месте работают оперативные службы региона.

В простаивающем Скадовском морском порту сегодня в результате террористического обстрела со стороны киевского режима повреждено пустующее административное здание. Пострадавших нет, пожар не возник, строение получило существенные повреждения. Оперативные службы уточняют обстоятельства происшествия, — сообщил Сальдо.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на предприятии в подконтрольном украинским властям Херсоне, завод получил повреждения. По словам главы местной областной военной администрации Александра Прокудина, в городе также произошла авария на газопроводе. Он также сообщил, что в подконтрольных ВСУ населенных пунктах Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, взрывы раздались в зданиях театра и музея. Повреждения получили магазин, гаражные помещения и автомобили, добавил Прокудин.