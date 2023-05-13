ВСУ атаковали Луганск, Зеленский поехал к папе: новости СВО на вечер 13 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: t.me/LPR_JCCC

Последствия обстрелов в Луганске

Минобороны России 13 мая опубликовало свежую сводку о ходе специальной военной операции на Украине. На Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли за сутки порядка 705 военнослужащих и наемников убитыми и ранеными. Российскими войсками были уничтожены пять боевых машин пехоты, четыре БТР, два танка, пушка «Гиацинт-Б», артиллерийская система М777, четыре самоходных артиллерийских установки «Акация», три установки «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

Средствами ПВО за сутки были перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS и сбиты 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. В районе Купянска экипажи истребителей ВКС России сбили вертолет Ми-8 украинских воздушных сил. В районе Новодмитровки в ДНР уничтожена радиолокационная станция наведения целей ЗРК С-300 ВСУ.

Склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожили под Краматорском. Также склад боеприпасов уничтожили в районе Николаева. Близ Красного в ДНР поразили командно-наблюдательный пункт батальона 5-й штурмовой бригады. В районе Запорожья ликвидировали склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива для военной техники.

Боевые самолеты воздушных сил Украины 12 мая осуществили ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске. ВСУ использовали для ударов поставленные Великобританией крылатые ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона о том, что их не будут применять для атак по гражданским объектам, подчеркнули в Минобороны РФ. Истребительной авиацией ВКС были сбиты украинский Су-24, наносивший удары, а также прикрывавший его самолет МиГ-29.

Фото: t.me/LPR_JCCC Последствия обстрелов в Луганске

В Брянской области в городе Клинцы упал вертолет, глава региона сообщал, что в результате пострадала женщина. Буквально через час Telegram-канал Baza написал о падении еще одного вертолета под Брянском, который, по неофициальным данным, разбился в Унечском районе области вблизи деревни Волкустичи. Незадолго до этого ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах передал, что в той же Брянской области близ границ с Украиной упал истребитель Су-34. Не прошло и часа, как в Baza написали о проверке информации о падении еще одного самолета под Брянском, предположительно, второго Су-34. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что получил ранение во время оказания помощи пострадавшим при ракетном ударе ВСУ по Луганску 12 мая. Парламентарий сообщил, что вместе с военкором Евгением Лисицыным проезжал мимо горящего здания, попавшего под обстрел. По словам Водолацкого, когда они услышали крики людей о помощи, то не могли остаться в стороне, поскольку в это время спасатели только выезжали. Также народный избранник отметил, что пострадавшие при обстреле шестеро детей находятся в удовлетворительном состоянии.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что считает террористическим актом обстрел Луганска, совершенный ВСУ в День Республики. Генерал обратил внимание, что ситуация, когда Киев начинает применять те или иные виды вооружения, передача которых официально только анонсируется странами Запада, стала уже нормальной практикой. Военный эксперт уверен, что ответ Киеву не заставит себя долго ждать. Липовой также заверил, что у ВС РФ достаточно средств для уничтожения крылатых ракет Storm Shadow, поставленных Киеву Британией. По словам Героя России, для этого могут быть применены системы С-400 и «Панцирь».

13 мая ВСУ нанесли новый удар по Луганску. Под обстрел попал поселок Юбилейный, где пострадали два человека, которые были госпитализированы. Представительство ЛНР в СЦКК сообщало, что при обстреле Луганска была ранена 80-летняя женщина, повреждены семь жилых многоквартирных домов, 15 автомобилей, 25 гаражей и линия электропередачи. По данным СЦКК, украинские войска вели обстрел крылатыми ракетами Storm Shadow.

Фото: t.me/LPR_JCCC Фрагменты ракеты Storm Shadow

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим, чтобы встретиться с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром страны Джорджей Мелони, а также папой римским Франциском. По словам Зеленского, это «важный визит для победы» Киева.

Зампред фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефуль в интервью Tagesspiegel заявил, что нет никаких причин запрещать Украине применять немецкое оружие для нанесения ударов по целям на территории России, в том числе с точки зрения международного права. Депутат призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца отозвать его комментарии относительно недопустимости применения поставляемых Киеву вооружений ФРГ для атак ВСУ по РФ.

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