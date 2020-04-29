Всех жителей Приморья обяжут носить маски

https://static.news.ru/photo/5b994e04-89ca-11ea-a89c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Приморского края приняли решение ввести в регионе с 30 апреля всеобщий масочный режим во избежание распространения коронавируса.

Маски или респираторы необходимо будет надевать при посещении магазинов, других торговых организаций и учреждений, оказывающих социальные и бытовые услуги, а также в транспорте, включая такси, пояснила главный санитарный врач Приморского края Татьяна Детковская. Организации, не остановившие работу во время пандемии, будут обязаны обеспечить сотрудников масками, а также дезинфицировать помещения каждые два часа на протяжении всего рабочего времени. Также продолжает действовать принцип социального дистанцирование, передаёт «Интерфакс».

В Приморье на данный момент зафиксировано 347 случаев инфицирования коронавирусом, скончались трое пациентов.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты из сингапурского Университета технологий и дизайна спрогнозировали завершение пандемии в России. По их оценкам, распространение коронавируса остановится в августе 2020 года.