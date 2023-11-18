ВС России начали применять новую ударную платформу «Скальпель» в зоне СВО

Фото: МО РФ

Российские военные начали использовать в ходе спецоперации новый барражирующий боеприпас под названием «Скальпель», передает ТАСС со ссылкой на данные конструкторского бюро «Восток». По словам представителя КБ, начато мелкосерийное производство боеприпаса «Скальпель».

В настоящее время ежемесячно изготавливается 20 единиц. В случае необходимости производство может быть расширено. Первая партия «Скальпелей» в количестве 15 единиц уже поставлена в зону специальной военной операции.

Военнослужащие отмечают управляемость и простоту использования этого боеприпаса. По словам представителей КБ «Восток», отзывы пилотов в основном положительные: управление аппаратом простое и точное, а при пикировании он демонстрирует стабильность и легкость наведения. Также бойцы отмечают легкость подготовки боеприпаса к полету.

«Скальпель» представляет собой более доступный вариант по сравнению с известным российским дроном-камикадзе «Ланцет», созданным компанией ZALA (которая входит в концерн «Калашников»). Хотя новая платформа уступает «Ланцету» по некоторым характеристикам, доступность делает его в итоге более оправданным.

Ранее Су-34 атаковали склад боеприпасов и пункты дислокации подразделений украинской армии на Купянском направлении. Кроме этого, расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли три удара по скоплению живой силы, общие потери ВСУ составили более двух рот. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены самоходные артустановки противника 2С1 «Гвоздика» и «Краб», гаубица М-777 155 мм и четыре минометных расчета.