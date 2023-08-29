ВС РФ отбросили ВСУ от села Вербовое и заняли несколько опорных пунктов Рогов: ВС РФ отбросили ВСУ от села Вербовое на Ореховском направлении

Фото: МО РФ

Российские военные отбросили Вооруженные силы Украины от населенного пункта Вербовое в Запорожской области, заявил РИА Новости глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ВС РФ заняты несколько опорных пунктов.

Улучшены позиции в районе села Вербовое на Ореховском направлении. Наши военные атаковали и отбросили противника от села, заняв несколько опорных пунктов, — сказал Рогов.

По его словам, бои в этой местности продолжаются, российским силам удается удерживать занятые позиции. Также Рогов отмечает продолжение боев за село Работино и стабилизацию позиций на Времевском выступе, где идут позиционные бои.

Российское Министерство обороны уточнило, что российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области».

В целом на Запорожском фронте, по данным Минобороны, уничтожены до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 и две гаубицы М119 производства США, а также орудие «FH-70» производства Великобритании.