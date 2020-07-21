Врио губернатора представили правительству Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв представлен региональному правительству в здании регионального кабмина в Хабаровске.
Как и планировалось, нового главу представил заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов,
Церемония началась в 16:00 по местному времени (09:00 мск). Журналисты на ней не присутствуют,
По данным «Известий» запланированную на 21 июля пресс-конференцию перенесли из-за угрозы распространения коронавируса, её новая дата будет
20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийств ряда предпринимателей, а также в организации покушения на убийство. В этот же день Путин предложил главе думского комитета по физкультуре и спорту Михаилу Дегтярёву возглавить Хабаровский край. Тот согласился немедленно вылететь в Хабаровск.
Как писал NEWS.ru ранее, назначенный президентом РФ Владимиром Путиным врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв разместил в своём Instagram запись отрывка новостей Первого канала о своём назначении, под которой в скором времени появились несколько тысяч гневных комментариев.
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