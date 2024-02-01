Выпавшую с 17 этажа девочку не удалось спасти Минздрав Новосибирска сообщил о смерти девочки, упавшей с 17 этажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске врачи не смогли спасти девочку, выпавшую с 17-го этажа, сообщили ТАСС в региональном Минздраве. В ведомстве уточнили, что скорая прибыла на место через восемь минут после вызова.

Пациентка находилась в состоянии клинической смерти. Врачи начали сердечно-легочную реанимацию, однако действия медиков оказались безуспешными, — сообщила представитель новосибирского Минздрава.

Ранее в официальной группе региональной службы спасения «112» в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что в Октябрьском районе Новосибирска на улице Кирова из окна 17-го этажа выпала девочка на вид около 10 лет. Скорую вызвали очевидцы, по их словам, на момент обращения ребенок был жив.

В середине января в Москве 45-летний мужчина выпал с седьмого этажа, когда вешал на балконе белье после стирки. Москвич споткнулся и потерял равновесие, но ему удалось выжить. Инцидент произошел ночью, предположительно, падение смягчил снег. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.

Ранее в Санкт-Петербурге 16-летний подросток сорвался с высоты шестого этажа, когда пытался спуститься из окна по простыне. Юноша получил тяжелые травмы при падении, он был доставлен в больницу, где медики диагностировали закрытый перелом правого бедра со смещением.