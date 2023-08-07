Врачи спасли жительницу Тюмени, у которой в горле застрял шашлык

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тюмени врачи спасли 55-летнюю местную жительницу, у которой в горле застрял плохо пережеванный шашлык. Как пишет «МегаТюмень», со ссылкой на областной департамент здравоохранения, медики оперативно прибыли на помощь к женщине и доставили ее в больницу.

По данным издания, женщина проглотила кусок шашлыка и начала надрывно кашлять и шумно дышать. Родственники вызвали ей скорую. Медики прибыли к пострадавшей уже через 10 минут. Как оказалось, мясо застряло у нее в пищеводе.

Если человек находится в сознании и продолжает дышать — ситуация не критическая. Впрочем, действовать все равно нужно с осторожностью и не допускать лишних движений. Кашель в этом случае являлся защитным механизмом — организм пытался устранить кусочки пищи, — пояснил врач скорой помощи.

В Московской области ранее умер 17-летний подросток, подавившись шашлыком. Находившиеся рядом родители спасти его не смогли. ЧП произошло в СНТ «Коммунальщик» в Сергиево-Посадском городском округе. Во время еды подростку внезапно стало плохо, он начал задыхаться и в итоге скончался. Как сообщалось, несовершеннолетний страдал множеством различных заболеваний. Подобные приступы удушья при приеме пищи у него случались и ранее.