Врачи спасли девочку, наглотавшуюся монет Минздрав МО: врачи достали из желудка ребенка три монеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Центра Рошаля извлекли из желудка ребенка сразу три инородных тела, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава. Отмечается, что пятилетняя девочка проглотила три монеты номиналом 10 рублей, которые пришлось извлекать специальным захватом — «крысиным зубом».

Операция длилась 35 минут и была проведена с использованием специального инструмента под названием «крысиный зуб», который позволил аккуратно захватить и извлечь монеты из желудка пациентки, — рассказал врач-эндоскопист Григорий Азизян.

Ранее в Санкт-Петербурге госпитализировали полуторагодовалого мальчика, который случайно отравился жидкостью для снятия ресниц. Инцидент произошел вечером 6 апреля в Кировском районе. Ребенок схватил бутылочку с опасной жидкостью, оставшись без присмотра матери. Малыш поступил в больницу с токсическим действием мыл и детергентов, его состояние оценили как тяжелое. Районный следственный отдел разбирается в обстоятельствах произошедшего.

В Московской области до этого девятиклассник пережил клиническую смерть во время «чистки клавиатуры». Друг мальчика рассказал, что они сначала использовали специальный спрей, который вскоре закончился. Тогда они прибегли к помощи освежителя воздуха с ароматом морской волны.