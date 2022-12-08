«Возможны жертвы»: геофизик не исключил новые землетрясения в Дагестане Геофизик Шебалин не исключил новые землетрясения с возможными жертвами в Дагестане

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сильное землетрясение в Дагестане увеличивает вероятность новых подземных толчков в регионе, сообщил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин. В разговоре с НСН он прокомментировал сейсмологическую активность, которую ранее зафиксировали на территории республики. По словам Шебалина, подземные толчки магнитудой 5,6 — ощутимое событие, которое может спровоцировать сильные разрушения.

Это очень серьезное событие. Оно не вызовет жертв среди населения, я надеюсь, хотя может. Магнитуда 5,6 — это для Кавказа достаточно ощутимое землетрясение, оно может вызывать сильные разрушения в эпицентре, — отметил Шебалин.

Эксперт не исключил возможность нового землетрясения в республике. Шебалин подчеркнул, что после того, как происходит сильное землетрясение, риск возникновения следующих толчков повышается.

Дело в том, что это может свидетельствовать об активизации, это землетрясение может оказаться эпизодом в этой активизации. Поэтому не стоит исключать возможность более сильных землетрясений, — добавил собеседник НСН.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что на острове Ява в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Подземные толчки были зафиксированы в 00:50 по местному времени 8 декабря (03:50 мск). Эпицентр располагался в 40 километрах от города Богор и 88 километрах от города Сукабуми. Очаг землетрясения находился на глубине 125 километров.