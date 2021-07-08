В Москве возбуждено первое дело за покупку поддельного QR-кода

В Москве полиция возбудила первое уголовное дело за покупку несуществующего QR-кода о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил начальник управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов.

Нами вчера было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по факту приобретения несуществующего QR-кода, — заявил он на пресс-конференции.

Всего же, по словам правoохранителя, столичная полиция возбудила 55 уголовных дел за подделку сертификатов о вакцинации и ПЦP-тестов. Такие преступления наказываются штрафом до 80 тысяч рублей или арестом до шести месяцев.

Он добавил, что 32 уголовных дела касаются подделки сертификатов о прохождении вакцинации, ещё 16 — справок о результатах ПЦP-тестов. В девяти случаях подделывались справки о медицинском отводе от вакцинации и в одном — об отсутствии контактов с инфекционными больными.

Ранее сообщалось, что стоимость поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19 достигает на чёрном рынке 30 тысяч рублей. По словам экспертов, фальшивки продаются через различные сайты, социальные сети и мессенджеры. Мошенники также предлагают «расширенный» вариант сертификата — якобы с внесением данных в реестр вакцинированных.