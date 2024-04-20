«Вот вам мой палец»: депутат ответил Хинштейну на ЛГБТ-обвинения Вице-спикер самарского парламента Живайкин отверг обвинения в связи с ЛГБТ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вице-спикер Самарской губернской думы Александр Живайкин ответил главе комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну на обвинения в использовании розового лака для ногтей и связях с ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Живайкин записал ролик для издания «Подъем», в котором продемонстрировал парламентарию свой кулак и большой палец. Самарский чиновник отметил, что на опубликованных кадрах была женская рука, а не его.

Я думал, Александр Евсеевич, вы в состоянии отличить женскую руку от мужской. Вот вам мой палец. Надеюсь, что вопросов больше не возникает, — сказал он в видео.

Отвечая на обвинения в фотографировании с активистами ЛГБТ, он пояснил, что как публичная личность всегда открыт для общения. По его словам, он «никогда не сидел в норе и не прятался».

Ранее Хинштейн в своем Telegram-канале заподозрил Живайкина в нетрадиционной ориентации. Он опубликовал фото, на котором чиновник позирует в разное время с активистами, связанными с ЛГБТ. В частности, на одном из кадров Живайкин награждает сотрудника Агентства по реализации молодежной политики Дениса Леонтовича, который состоит в гей-браке. Кроме того, депутат подчеркнул, что самарский чиновник является выходцем из «чисто конкретной среды», из-за чего его не пускают на мероприятия с президентом Владимиром Путиным.

До этого Хинштейн заявил, что молодежную политику в Самарской области доверили открытым гей-пропагандистам. По его словам, министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев ездит в отпуск, где живет в одном номере со своим подчиненным. Сам Бурцев отверг обвинения, но подал в отставку.