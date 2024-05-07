Воспитательницу детсада уволили за насилие над ребенком В Екатеринбурге уволили сотрудницу детсада, пнувшую ногой ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге детский сад уволил сотрудницу, которая пнула малолетнего ребенка 2021 года рождения, сообщила прокуратура Свердловской области в своем Telegram-канале. Полиция проводит доследственную проверку по факту насилия над ребенком.

По результатам проверки прокуратура заведующему детским садом внесла представление о незамедлительном устранении нарушений федерального законодательства об образовании, недопустимости применения антипедагогических методов воспитания по отношению к несовершеннолетним, — сказано в сообщении.

Правоохранительными органами установлено, что 27 апреля воспитательница пнула ребенка ногой, когда он с другими воспитанниками сидел на скамейке. В результате малыш упал лицом на землю, однако женщина никак не помогла ему, и он остался лежать. Отмечается, что руководитель детсада тогда же сообщила, что в тот же день была создана комиссия по служебному расследованию, а с 2 мая 2024 года сотрудницу отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что семейную пару из Екатеринбурга обвинили в систематическом избиении приемных детей. По всей квартире были установлены камеры, чтобы следить за детьми и наказывать их за провинности. По словам заявительницы из детдома, до последнего времени дети врали о том, что все хорошо, но недавно, спустя три года издевательств, двое из них смогли сбежать.