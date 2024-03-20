Восьмиклассницу нашли мертвой в квартире 35-летнего мужчины в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смерти восьмиклассницы в Приморском районе Петербурга, сообщила «Фонтанка». Тело обнаружили в квартире 35-летнего мужчины на проспекте Королева, в понедельник в школе заявили о ее пропаже.

О погибшей в правоохранительные органы сообщили медики. К моменту приезда бригады скорой помощи девушке уже не удалось помочь, она скончалась на месте. По данным издания, погибшей оказалась 14-летняя школьница с Васильевского острова. Ее пропажу первой заметила социальный педагог, когда она ушла из учебного заведения и не давала о себе знать.

По словам арендатора жилья, он познакомился с двумя девушками в интернете и пригласил их в гости. Обе прибыли около шести утра, и одна из них представилась Милой. Хозяин квартиры больше интересовался ею, но когда другой гостье стало плохо, он помог ей повернуться, а позже понял, что та перестала дышать.

Он вызвал скорую помощь, но в это время Мила собралась и ушла. Арендатора квартиры задержали полицейские, точную причину смерти девочки выяснят судмедэксперты. По данным «Фонтанки», погибшая девочка выросла в неполной семье и была знакома инспекторам по делам несовершеннолетних.

Ранее в Санкт-Петербурге прекратили поиски двух школьниц 14 и 15 лет. Они бесследно пропали из Купчино 17 марта, когда ушли гулять. Родители не могли им дозвониться, поэтому обратились к волонтерам «ЛизаАлерт». Девочек нашли в Москве.