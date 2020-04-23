Воробьёв рассказал о помощи добровольцев в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/7192d98c-887b-11ea-8971-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: Андрей Воробьёв/vk.com

Добровольцы в Подмосковье оказывают огромную помощь населению региона. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Губернатор опубликовал фильм о волонтёрском движении в регионе, в котором рассказал, что на его призыв откликнулись сотни предпринимателей.

По большому счёту, из всех друзей, знакомых, бизнесменов, с которыми я долго общаюсь и дружу, по сути, никто не отказал, — цитирует телеканал «360» Воробьёва.

Отмечается, что многие компании решили помочь с продуктами и средствами защиты. Кроме того, добровольцы разносят продукты пожилым людям и многодетным семьям, ходят для них за покупками.

Волонтёрское движение поддерживает и бизнес, несмотря на сложную экономическую ситуацию. За последние несколько недель предприятия и частные лица перевели в Московский областной фонд поддержки регионального сотрудничества и развития сотни миллионов рублей.

Воробьёв добавил, что благотворительные грузы из-за рубежа помогало доставлять Минобороны.

Как писал NEWS.ru, медики российского Министерства обороны помогут в лечении заражённых коронавирусом в Московской области по просьбе губернатора региона Андрея Воробьёва.