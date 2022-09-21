Воробьев пообещал обеспечить всем необходимым мобилизованных и их семьи

Фото: воробьёв.рф

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал решение президента России Владимира Путина о частичной мобилизации и призвал уделить особенное внимание семьям россиян, которые отправятся в зону проведения спецоперации, сообщает телеканал «360». По его словам, каждый призванный из Подмосковья резервист должен быть обеспечен всем необходимым.

Мы обязательно позаботимся о вашей семье и близких, пока вы защищаете нашу страну. Знайте, мы вами гордимся и обязательно ждем домой с победой! Мы рядом! — заявил губернатор.

Ранее адвокат Вадим Багатурия предположил, что частичную мобилизацию могут провести в Краснодарском крае, в Крыму, Севастополе, а также в приграничных областях — Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской. По его словам, это наиболее логичный вариант развития событий из-за территориальной близости к Украине.

До этого президент России в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.