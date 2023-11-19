Волонтеры обнаружили человеческий череп под Петербургом Волонтеры «ЛизаАлерт» нашли недалеко от деревни Каложицы человеческий череп

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Волонтеры добровольческого общественного объединения «ЛизаАлерт» обнаружили в Волосовском районе Ленинградской области человеческий череп, сообщил РЕН ТВ источник. По его словам, страшная находка была сделана в лесном массиве недалеко от деревни Каложицы, волонтеры незамедлительно вызвали полицейских.

Источник уточнил, что череп уже отправили на судмедэкспертизу в морг. Правоохранители проводят проверку по данному происшествию.

Ранее в полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение о подозрительном пакете с костями в коллекторе рядом с магазином продуктов. Находку сделали дорожные рабочие. Мумифицированный труп лежал в колодце, расположенном в трех метрах от дома № 3 по Ржевской площади. По предварительным данным, человеческое тело пробыло в сырости достаточно долго, вода частично размыла кисти и стопы. Установлено, что погибший — мужчина, труп направлен в морг для установления причины смерти.

До этого жительница Северной столицы сообщила правоохранителям, что обнаружила останки человека в мусоропроводе. На место прибыли полицейские и определили, что труп уже долгое время лежал среди мусора: на теле были заметны гнилостные изменения. Человеческие останки передали в морг на экспертизу.