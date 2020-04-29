Володин просит проверить закупку масок в Саратовской области по 425 рублей

https://static.news.ru/photo/6e843688-8ab4-11ea-a987-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В прокуратуру поступил запрос от спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой проверить закупку медицинских масок в Саратовской области по 425 рублей за штуку.

Сообщение об этом появилось на странице сторонников председателя нижней палаты парламента в Instagram.

Председатель Госдумы обратился к прокурору Саратовской области и направил все материалы по этому вопросу, взял под личный контроль эту ситуацию, — говорится в нём.

Речь идёт о закупке китайских защитных костюмов, масок и очков учреждением «Саратовский аптечный склад» у фирмы «Сигмафарм». Сумма сделки составила 43,36 млн рублей. При этом одноразовые нестерильные маски были закуплены по 425 рублей, что вызвало возмущение среди жителей региона, передаёт «Газета.ru».

Ранее NEWS.ru писал о том, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал власти регионов отказаться от введения штрафных санкций для граждан, которые не носят маски, а вместо этого начать раздавать эти средства защиты.