Военный эксперт рассказал, как ВС РФ удалось подбить танк Leopard 1A5 Военэксперт Леонков объяснил поражение танка Leopard 1A5 отсутствием защиты

Фото: МО РФ

Танк Leopard 1A5 по своим техническим параметрам уступает боевым машинам Leopard 2 версий A4 и A6, которые уже были подбиты российскими войсками во время контрнаступления ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков, комментируя недавнее уничтожение танка в зоне СВО. Он указал на низкую защиту этих машин.

Это достижение, этот танк не удивил. У этих танков практически отсутствует реактивная и динамическая защита, нет доработок. Единственное, у него доработана система управления огнем и пушка [калибра] 105 мм. Он может представлять угрозу, но то, как он себя продемонстрировал, говорит о том, что не вышло нас напугать. У нас опытные бойцы. Они его заглушили, подбили. Ожидаемый результат, — констатировал Леонков.

Военкор Юрий Котенок ранее рассказал, что танк Leopard 1A5 вывели из строя на Купянском направлении. Он опубликовал видео с кадрами поражения машины огнем российской артиллерии.

Обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что подбитый Leopard 1A5 мог принадлежать 44-й механизированной бригаде ВСУ. По его словам, возможно, танк попал под артиллерийский обстрел, но сперва мог подорваться на мине. Экс указал, что машина была обездвижена из-за повреждения левой гусеницы.